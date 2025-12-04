Prozesse: Getöteter Polizist - Angeklagter wird in Prozess aussagen

Im August ist in Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen worden. 2026 kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dessen Anwalt erwartet ein «sehr heftiges und medienwirksames Verfahren».
Völklingen - Im Prozess um einen erschossenen Polizisten in Völklingen wird der wegen Mordes angeklagte 18 Jahre alte Tatverdächtige Angaben machen. "Er wird sich vor Gericht zu den Vorwürfen äußern", sagte dessen Verteidiger, Michael Rehberger, der Deutschen Presse-Agentur. Ob er sich direkt oder über ihn einlasse, werde man noch besprechen.