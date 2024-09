Prozesse: Ex-Soldat gesteht Geiselnahme in Ulmer Innenstadt

3 Die Geiselnahme dauerte eineinhalb Stunden (Archivbild). Foto: Marius Bulling/dpa

Im Herzen von Ulm bringt ein Mann mehrere Menschen in seine Gewalt. Mit Schüssen beendete das SEK die Geiselnahme in einem Café. Vor Gericht zeigt sich der Ex-Soldat geständig.









Ulm - Gut acht Monate nach einer Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Soldaten aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn vor, am Abend des 26. Januar mehrere Menschen in einem Café am Münsterplatz als Geiseln genommen zu haben. Vor Gericht räumte der 44-Jährige die Tat vollumfänglich über seinen Verteidiger ein und entschuldigte sich. Er habe niemanden verletzen wollen.