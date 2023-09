Eine 73-Jährige fühlt sich in einer Mannheimer Klinik von den Geräuschen des Sauerstoffgeräts gestört. Sie stellt die Maschine ab – mit ernsten Folgen für die Bettnachbarin. Nun ist der Prozess gestartet.

Im Prozess um einen versuchten Mord an einer Mitpatientin hat die 73-jährige Angeklagte zunächst von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich nicht zur Sache geäußert. Der Prozess wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begann am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Mannheim. Die Staatsanwaltschaft wirft der 73-jährigen Türkin vor, einer Mitpatientin im Mannheimer Theresienkrankenhaus das Sauerstoffgerät abgestellt zu haben, weil sie selbst habe schlafen wollen.

Das Opfer erlitt laut der Staatsanwältin eine schwere Atemstörung, so dass sie auf die Intensivstation verlegt werden musste. Die 79-Jährige starb gut zweieinhalb Wochen später an Multiorganversagen. Dafür soll das Abschalten des Geräts aber nicht die Ursache gewesen sein.