Prozessauftakt nach Geiselnahme: Todesangst im Albstädter Polizeirevier

1 Eine Handgranate (Symbolbild) hatte der Angeklagte nicht dabei, als er am 27. Juni auf dem Polizeirevier Albstadt Zugang zu einem Landsmann in der Gewahrsams-Zelle einforderte. Die Beamten mussten allerdings davon ausgehen. Foto: tonysk - stock.adobe.com

Dramatische und traumatisierende Ereignisse haben sich bei einer Geiselnahme am 27. Juni im Polizeirevier Albstadt in Truchtelfingen abgespielt. Am Montag begann der Prozess gegen einen 42-Jährigen Ukrainer – Nebenkläger ist ein Polizeibeamter.









Perspektivlosigkeit und die Flucht in den Alkohol: Die Gründe für den Absturz eines 42-jährigen Ukrainers, die der Geiselnahme am 27. Juni im Truchtelfinger Polizeirevier zugrunde liegen, haben beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hechingen am Montag die Zuhörer sichtlich erschüttert.