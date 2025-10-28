Prozessauftakt in Rottweil: Muttermord mit Fleischklopfer – „Ich bekam Panik und habe zugeschlagen“

Weil er seine Mutter mit einem Fleischklopfer getötet haben soll, steht ein 21-jähriger Schramberger vor Gericht – und gesteht beim Prozessauftakt unter Tränen.
Der Schwurgerichtssaal im Landgericht Rottweil ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Zusätzliche Stühle müssen herangeschafft werden, damit alle Nebenkläger, Angehörigen und Pressevertreter Platz finden. Die Anspannung ist greifbar, als der 21-jährige Angeklagte den Saal betritt – ein gebürtiger Schramberger, dem vorgeworfen wird, seine Mutter am 20. Februar im Streit mit einem Fleischklopfer erschlagen zu haben. Die Schuldfrage steht nicht mehr im Raum. Der junge Mann hat die Tat am ersten Verhandlungstag in wesentlichen Teilen eingeräumt. Im Mittelpunkt des Prozesses steht nun die Bewertung: Handelte er heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen – also Mord – oder in einer affektgeladenen Ausnahmesituation, was rechtlich als Totschlag gewertet werden könnte?