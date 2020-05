Prozessauftakt Brandstiftung und rund 100 Einbrüche

Was treibt einen 15-Jährigen an, gemeinsam mit einem 17-Jährigen und zwei 19-jährigen jungen Männern schwere Bandendiebstähle in Serie zu verüben und dann noch teilweise an den Tatorten Brände zu legen? Diese Frage wird sicherlich im Laufe des Prozesses erörtert. 94 Einbrüche in Schuppen oder landwirtschaftlich genutzte Objekte sowie in Vereinsheime und Wohnhäuser wirft die Staatsanwaltschaft den insgesamt vier Jugendlichen im Alter von 15, 17 und 19 Jahren vor.

Beim ersten Prozesstag wurden die beiden 19-Jährigen in Handschellen dem Gericht vorgeführt und saßen fast regungslos da, verfolgten starr die Verlesung der Anklage und des Vorschlags der verfahrenserleichternden Verständigung. Auch der ­52-jährige Hehler aus Herbrechtingen mit türkischer Abstammung war anwesend, ihn erwartet eine Freiheitsstrafe, die zwischen zwei Jahren und drei Monaten und zwei Jahren und 9 Monaten liegen wird. Den Vorwurf der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei ließ das Gericht fallen, ihm werden nun gewerbsmäßige Hehlerei in zahlreichen Fällen vorgeworfen. Damit bleibt die Strafe für den Hehler unter dem Höchstmaß.

Richter sieht "erheblichen erzieherischen Bedarf"

Bei den beiden 19-jährigen Straftätern wird voraussichtlich das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Zudem ist ein erzieherischer Gedanke der Freiheitsstrafe zugrunde gelegt. Die Untersuchungshaft der beiden wird angerechnet, zudem können sie unter Umständen nach Abbüßen von etwas über der Hälfte der Gesamtstrafe auf freien Fuß kommen.

Richter Armin Ernst sieht einen "erheblichen erzieherischen Bedarf" bei den Straftätern, auch und gerade bei den gerade mal 19-Jährigen. Die beiden 19-Jährigen sitzen derzeit in Untersuchungshaft, dies in den Justizvollzugsanstalten Stuttgart und Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis).

Die Brandstiftung am ehemaligen Gasthaus Schlitzohr in Albstadt soll auf die Kosten der Angeklagten gehen: