Prozessauftakt: Attentäter von Japans Ex-Premier Abe bekennt sich schuldig

Durch das Attentat auf den rechtskonservativen Abe gerieten die Verbindungen zwischen einer Sekte und Mitgliedern der Regierungspartei ins Rampenlicht. Nun beginnt der Prozess gegen den Beschuldigten.
Tokio - Der Attentäter des japanischen Ex-Regierungschefs Shinzo Abe hat sich zum Auftakt seines Prozesses drei Jahre nach der Tat schuldig bekannt. Der inzwischen 45-jährige Tetsuya Yamagami wird beschuldigt, Japans am längsten amtierenden Ministerpräsidenten der Nachkriegszeit mit einer selbstgebauten Schusswaffe während einer Wahlkampfrede erschossen zu haben. Mit einem Urteil wird laut japanischen Medien im Januar gerechnet.