Prozess: Maddie-Prozess: Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

Im Prozess gegen Christian B. stehen am zweiten Verhandlungstag die Vorwürfe zu fünf Sexualstraftaten im Zentrum. Der 47-jährige Deutsche will schweigen. Die Verteidigung geht von Freispruch aus.









Braunschweig - Im Prozess wegen fünf Sexualstraftaten will sich Christian B. nicht zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. "Der Angeklagte macht von seinem Schweigerecht Gebrauch", kündigte sein Verteidiger Friedrich Fülscher am Freitag im Landgericht Braunschweig an. Sein Mandant werde nach dem Verfahren von den angeklagten Taten freizusprechen sein, sagte Fülscher in einem Eingangsstatement, das der Verteidigung für besonders umfangreiche Verhandlungen zusteht.