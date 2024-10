1 Der Angeklagte beim Prozessauftakt am 1.Oktober. Foto: Wolff

Am dritten Prozesstag zum versuchten Mord in Bochingen sagten unter anderem die Schwester sowie die Tochter des Angeklagten aus. Der Angeklagte soll sehr Gewaltbereit gegenüber seinen Kindern gewesen sein.









Link kopiert



Am Dienstagmorgen um 9 Uhr startete der dritte Prozesstag am Landgericht Rottweil gegen einen 46-Jährigen, der laut Anklage versucht haben soll, seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Bochingen mit mehreren Messerangriffen zu töten.