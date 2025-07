Prozess zu Vorfall in Altensteig: Kindheit des mutmaßliches Vergewaltigungsopfers kommt auf den Tisch

1 Die Zeugin im Gericht hatte eine etwas andere Sicht auf die Dinge. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa Beim Altensteiger Vergewaltigungsprozess hat eine Betreuerin des mutmaßlichen Opfers ausgesagt. Sie zeichnet ein Bild von einer schweren Kindheit und einem fragilen Selbstbewusstsein.







Eine damals 17-Jährige soll in Altensteig vergewaltigt worden sein. Augenzeugen der Tat gibt es nicht, die Beweisführung dreht sich im Prozess maßgeblich um die Frage: Ist die heute 18-Jährige glaubwürdig? Daran waren in den vorhergegangenen Verhandlungen Zweifel aufgekommen. Nun wurde eine Betreuerin aus der Wohngruppe vernommen, in der die Teenagerin lebt. Sie zeichnet ein wesentlich positiveres Bild von der Wahrheitsliebe der Teenagerin.