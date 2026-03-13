Zwei Jahre nach einem tödlichen Fernbus-Unfall bei Leipzig hat der Prozess gegen den Busfahrer begonnen. Der 64-Jährige lässt von seinem Anwalt ein Geständnis vortragen.
Leipzig - Im Prozess um den tödlichen Unfall eines Fernbusses auf der A9 bei Leipzig vor knapp zwei Jahren hat der Busfahrer einen Fehler eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen vor, den Unfall fahrlässig verursacht zu haben. Der Sachverhalt, so wie er von der Staatsanwaltschaft in der Anklage dargestellt wird, sei "vollumfänglich zutreffend", sagte Peter Pospisil, Anwalt des Busfahrers.