Prozess: Zivilklage gegen Bill Cosby - Jury verhängt Millionenstrafe

Dutzende Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er saß knapp drei Jahre in Haft. In einem Zivilprozess verhängt eine Jury nun eine Millionenstrafe.

Los Angeles - Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (88) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden und zu einer hohen Entschädigung verurteilt worden. Geschworene in Kalifornien sahen es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass Cosby vor mehr als 50 Jahren eine heute 84 Jahre alte Frau missbraucht hatte. Die Jury sprach der Klägerin in einer ersten Entscheidung Schadenersatz von mehr als 19 Millionen Dollar (über 16 Millionen Euro) zu, wie US-Medien berichteten.

In einem weiteren Schritt verhängten die Geschworenen eine zusätzliche Strafzahlung in Höhe von 40 Millionen Dollar. Derartige "Punitive Damages" sind im US-Rechtssystem gebräuchlich, um zusätzlich zu einer Entschädigung auch eine Bestrafung oder Abschreckung zu erwirken. Damit liegt die Gesamtsumme nun bei knapp 60 Millionen Dollar.

Cosby war in dem Verfahren nicht persönlich erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seiner Verteidiger und in einer eidesstattlichen Aussage zurückgewiesen.

Schwere Vorwürfe

Laut der Klageschrift soll Cosby 1972 die damals als Kellnerin tätige Frau zu einer seiner Shows eingeladen, sie mit Alkohol und Tabletten wehrlos gemacht und missbraucht haben. Ein neues kalifornisches Gesetz ermöglicht Schadenersatzklagen wegen sexuellen Missbrauchs ohne Einschränkung durch eine Verjährungsfrist.

Es habe 54 Jahre gedauert, um Gerechtigkeit zu erfahren, sagte die Klägerin nach Bekanntwerden des Urteils laut der "New York Times". Sie hoffe damit, auch anderen Frauen ein wenig zu helfen. Cosbys Anwaltsteam kündigte an, in Berufung zu gehen.

Dutzende Frauen haben der TV-Ikone, bekannt durch die Sitcom "Die Bill Cosby Show", im Rahmen der MeToo-Bewegung Missbrauch vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Knapp drei Jahre im Gefängnis

Der Komiker war 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch nach knapp drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden.

Cosby, der einst als Amerikas Vorzeige-Vater gegolten hatte, wurde danach weiter mit Zivilklagen konfrontiert. 2022 befand ihn eine Jury in Los Angeles des sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen im Jahr 1975 für schuldig und sprach der Klägerin 500 000 Dollar zu.