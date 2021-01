Prozess wegen Überfall in Ostelsheim Fünf junge Männer stehen vor Gericht

Gegen 2.15 Uhr in den Betrieb gestürmt

Die Nacht auf Samstag, 25. Juli 2020, dürfte all jenen noch immer in den Knochen stecken, die sie in der Bäckerei in Ostelsheim miterleben mussten. Fünf Unbekannte verschafften sich gegen 2.15 Uhr Zutritt zu der Backstube in der Gechinger Straße. Die Täter waren unter anderem mit einer Schusswaffe, einem Baseballschläger und einem Messer bewaffnet, wie die Polizei damals mitteilte. Sie drängten mehrere Mitarbeiter in eine Ecke, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend zu Fuß (wir berichteten). Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen entkam das räuberische Quintett.