Prozess wegen Tierquälerei: Empathie gegenüber Tieren fehlt

Zum Urteil des Amtsgerichts Schopfheim im Prozess über die Vernachlässigung von zwei Kühen haben unsere Leser Verena Christen und Rainer Eiche folgende Meinung.
Der Fall, in dem ein Landwirt und sein Vater vor dem Schopfheimer Amtsgericht standen, weil sie zwei Rinder vernachlässigt und beide auf grausame Weise selbst getötet hatten, hat uns tief betroffen gemacht. Besonders schockierend fanden wir die Aussagen seines Rechtsanwalts: Eine Kuh sage ja nicht „Aua“, daher könne der Landwirt nicht erkennen, dass die Tiere leiden. Ebenso zynisch ist die Bemerkung, Kühe seien „keine Stehtiere“ und würden ohnehin regelmäßig liegen. Solche Aussagen sind nicht nur zynisch, sie verhöhnen das Leiden der Tiere und beleidigen den gesunden Menschenverstand.