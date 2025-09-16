Prozess wegen Kindestötung: Albstädterin bestreitet jeden Vorsatz

Vor dem Landgericht Hechingen muss sich seit Dienstag eine 35-jährige Frau aus Albstadt wegen Totschlags verantworten. Ihr wird vorgeworfen, ihr neugeborenes Baby umgebracht zu haben.
Der Anklageschrift zufolge hatte die 35-Jährige ihr Kind am Abend des 29. März dieses Jahres im Badezimmer ihrer Albstädter Wohnung zur Welt gebracht und das lebende Neugeborene danach, eingewickelt in ein Handtuch, in die Waschmaschine gesteckt. Dabei habe sie bewusst in Kauf genommen, dass ihr Lebensgefährte die Waschmaschine einschalten und das Kind zu Tode kommen könnte. Was dann tatsächlich geschah.