Prozess wegen Drogenhandels Balinger soll "Kräutermischungen" verkauft haben

In Hechingen steht nun ein 34-jähriger Balinger wegen Drogenhandels vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, sogenannte Kräutermischungen – das sind Substanzen mit Cannabis-ähnlichen Wirkstoffen – im Internet gekauft und dann in der Region gewinnbringend weiterverkauft zu haben, auch an Minderjährige. Das endete für manche böse.