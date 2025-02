1 Vier Vollzugsbeamte mussten den herumbrüllenden Mann aus dem Gerichtssaal bringen. Foto: dpa/Marcus Brandt

„Er hat mit dem Finger einen Kehlenschnitt angedeutet“, berichtete eine Zeugin vor dem Amtsgericht. Der Mann, der sie bedroht hatte, muss wegen einer Reihe verschiedener Straftaten hinter Gitter und in eine Entzugsanstalt.









In der Anklage ging es um Vorfälle vom 10. April und 13. Mai vergangenen Jahres an der Tankstelle und in einem Kleiderladen in Geislingen.