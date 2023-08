Als minderschweren Fall des schweren Raubs stufte das Schöffengericht Villingen-Schwenningen den am 20. April verübten Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Bogengasse in Villingen ein.

Der angeklagte und geständige 22-jährige Dean W. muss deswegen zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte sah sich zu Prozessbeginn mit dem schwerwiegenden Vorwurf des schweren Raubes konfrontiert, bei dem die Mindeststrafe immerhin drei Jahre betragen soll.

Der 22- Jährige war maskiert und mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe in das Wettbüro eingedrungen und hatte die allein anwesende Angestellte mit den Worten: „Money, Money, Money“ und dem Vorhalt der Waffe aufgefordert, ihm die Einnahmen auszuhändigen.

Da die 25-Jährige aus Angst sich nicht bewegte, hatte sich der Räuber selbstständig an die Kasse begeben, daraus insgesamt 1450 Euro entnommen und war mit einem Fahrrad geflohen.

Videoaufnahme führt auf die Spur des Angeklagten

Eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Rottweil schilderte, wie man dann auf Dean W. als Täter gekommen war. Beim Rekonstruieren des Fluchtweges war man auf eine Videoaufnahme eines Parkhauses gestoßen. Darauf war ein Verdächtiger mit seinem Fahrrad zu sehen. Im weiteren Verlauf hatte man dann die Identität des Angeklagten ermitteln können. Dean W. war deshalb in Untersuchungshaft gekommen.

Schwer drogenabhängig und spielsüchtig

Dem Gericht gegenüber stand der 22-Jährige offen und äußerlich ruhig wirkend Rede und Antwort. Seit dem 15. Lebensjahr ist er drogenabhängig, wobei Marihuana und zuletzt verschiedene Opiate zu seinem Leben gehörten. Ohne Berufsausbildung und Arbeit führte er ein drogenbestimmtes Leben. Erschwerend verfiel er dann noch in ein weiteres Suchtverhalten: Spielsucht.

Das von ihm überfallene Wettbüro hatte er vor der Tat des Öfteren besucht und dort auch immer wieder gespielt. In der Untersuchungshaft sei ihm klar geworden, dass sich bei ihm etwas Grundlegendes ändern müsse und er bemühte sich deshalb selbstständig um Hilfe über die Sozialarbeit. So konnte er erreichen, dass er nach kurzer Zeit einen Therapieplatz für Anfang Dezember 2023 bekommen konnte. „Ich muss unbedingt aus meinem derzeitigen Umfeld raus, wobei meine Freundin mir einen großen Halt gibt “, so der 22-Jährige.

Opfer erhält im Gerichtssaal vom Angeklagten 500 Euro

Auch ein persönliches Entschuldigungsschreiben hatte er aus der Untersuchungshaft heraus an die Angestellte verfasst und der 25-Jährigen noch im Gerichtssaal 500 Euro als Schmerzensgeld übergeben. „Es tut mir von meinem Herzen leid und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es Ihnen geht“, formulierte Dean W. seine persönlich an die Geschädigte gerichtete Entschuldigung.

Gutachter geht von einem hohen Rückfallrisiko aus

Der vom Gericht beauftragte Gutachter diagnostizierte beim 22-Jährigen ein Abhängigkeitssyndrom, bei dem sechs Abhängigkeitsbereiche betroffen sind und sah eine Gefahr eines Rückfalls, die nicht zu unterschätzen sei.

Nach der Beweisaufnahme waren sich Staatsanwaltschaft, das Gericht und die Verteidigung einig, dass im vorliegenden Fall von einem minderschweren Fall des schweren Raubes ausgegangen werden kann, bei dem die Mindeststrafe vom Gesetzgeber her mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen ist.

Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe ohne Bewährung

In seinem Plädoyer führte der Leitende Oberstaatsanwalt Roth aus, dass das Geständnis des Angeklagten und dessen ernsthafte Entschuldigung beim Opfer in das Gesamtbild der Strafzumessung einzufließen hat. Als tat- und strafangemessen beantragte er eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten ohne Bewährung, um zu verhindern, dass der 22-Jährige, der sich auf einem guten Weg befindet, wieder in die „alte Szene“ abgleitet. Bis zum Beginn der Therapie wäre es eine doch zu lange Zeit und der Aufenthalt in einem „relativ geschützten Raum“ sei daher angemessener als den Angeklagten jetzt gleich in die Freiheit zu entlassen.

Rechtsanwalt Hartung Schreiber plädierte für eine Bewährungsstrafe und wies noch einmal auf die positiv motivierten Bemühungen seines Mandanten hin.

Restfreiheitsstrafe kann nach Therapie zur Bewährung ausgesetzt werden

„Das Risiko ist zu groß, dass sie einen Rückfall erleiden werden“, so der Vorsitzende Richter Christian Bäumler zu Beginn seiner Urteilsbegründung. Es sei immerhin eine schwerwiegende Straftat gewesen, die der 22-Jährige verübt hat.

„Durch die erhebliche Rückfallgefährdung konnte daher das Schöffengericht keine Bewährungsstrafe mehr aussprechen“, begründet Richter Christian Bäumler die Urteilsentscheidung. Allerdings gewährte das Gericht dem Verurteilten die Möglichkeit, dass die Restfreiheitsstrafe – bei einer erfolgreich absolvierten Therapie – dann noch zur Bewährung ausgesetzt werden.