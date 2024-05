1 Am Tübinger Landgericht ist in dieser Woche der Prozess um mutmaßliche Kindesmisshandlung gestartet. Foto: Sebastian Bernklau

Am Tübinger Landgericht muss sich ein Ehepaar verantworten, welches ein kleines Mädchen über Jahre vernachlässigt und geschlagen haben soll. Die beiden bestreiten das. Doch der Fall beschäftigt die Justiz nicht zum ersten Mal.









Was ein kleines Mädchen vom September 2017 bis November 2021 im östlichen Kreis Calw erlebt haben soll, hat es in sich. Die Staatsanwaltschaft wirft dessen Pflegeeltern am Tübinger Landgericht vor, das anfangs zweijährige Mädchen in vielen Fällen körperlich misshandelt und insgesamt vernachlässigt zu haben. Das Mädchen habe letztlich viele Narben und Wunden am ganzen Körper gehabt, darunter auch im Gesicht, wie Oberstaatsanwältin Rotraud Hölscher erklärte. Die Verletzungen führt sie auf Schläge durch die Pflegeeltern zurück.