Prozess vor dem Amtsgericht Horb: Im Kinderporno-Prozess wird über das Grauen geredet

Ein 43-Jähriger Mann hat seit Jahren Kinderpornos konsumiert. Vor Gericht gab er Einblick in die schreckliche Welt der Videos.
Es gibt viele Prozesse wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendpornos. Meistens gibt es ein Geständnis, dazu wird die Nummer von beschlagnahmten Dateien aufgezählt. Diesmal ist es anders: Die Anklage sagt, wie brutal die Videos sind. Eine Ermittlerin sagt, welche Verbrechen dahinter stecken. Der Staatsanwalt schilderte als Beispiel schockierende Szenen. Eine Ermittlerin aus Aachen: „Unser Beschuldigter ist im Rahmen der Ermittlungen des Kindesmissbrauchs in Bergisch Gladbach aufgefallen – er hatte mit vielen Kontakt, wollte immer mehr Material.“ Und bei diesem Mann aus dem Raum Aachen hatte der Angeklagte aus Horb bestellt.