Prozess vor dem Amtsgericht Horb: Flüchtling muss sechs Monate in Haft

1 Das Amtsgericht in Horb verhängte eine Haftstrafe gegen einen Flüchtling. Foto: Julia Zarubina - stock.adobe.com

Ein 32-Jähriger stand in Horb vor Gericht wegen Verstoßes gegen die Aufenthaltsbeschränkung. Jetzt muss er ins Gefängnis.









Link kopiert



Wegen Verstoßes gegen eine Aufenthaltsbeschränkung stand in Horb ein 32-jähriger Flüchtling vor Gericht. Er ist nur geduldet, darf deshalb den Landkreis Freudenstadt nicht verlassen. Trotzdem fischt die Polizei in Stuttgart den in Horb wohnenden Mann immer wieder auf. Zum Beispiel auf der Königsstraße oder am Bahnhof. Sie verhängte sogar einmal ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot.