Prozess und Urteil nach Tat in Lahr: Angriff eines Rentners war kein Mordversuch

Der Prozess am Landgericht gegen einen Lahrer, der laut Anklage versucht haben soll, seine Frau zu töten, endete mit einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung.
Seit der Tat war der 81-Jährige in Untersuchungshaft gewesen – nach der Urteilsverkündigung durfte er das Landgericht als freier Mann verlassen. Denn er erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Möglich war das, da der Vorsitzende Richter den Angriff auf seine Frau als gefährliche Körperverletzung wertete – nicht als Mordversuch, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift dargestellt hatte. „Einen Tötungsvorsatz konnte die Kammer nicht feststellen“, teilte das Landgericht mit.