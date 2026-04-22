Prozess und Urteil nach Tat in Lahr: Angriff eines Rentners war kein Mordversuch

Der Prozess am Landgericht gegen einen Lahrer, der laut Anklage versucht haben soll, seine Frau zu töten, endete mit einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Seit der Tat war der 81-Jährige in Untersuchungshaft gewesen – nach der Urteilsverkündigung durfte er das Landgericht als freier Mann verlassen. Denn er erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Möglich war das, da der Vorsitzende Richter den Angriff auf seine Frau als gefährliche Körperverletzung wertete – nicht als Mordversuch, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift dargestellt hatte. „Einen Tötungsvorsatz konnte die Kammer nicht feststellen“, teilte das Landgericht mit.

Der 81-Jährige hat gesundheitliche Probleme, er leidet unter Herz- und Nierenerkrankungen. Beim Betreten des Gerichtssaals hatte er einen Rollator vor sich hergeschoben. Prozessbeobachtern fiel es schwer, sein Erscheinungsbild mit dem Tatvorwurf in Einklang zu bringen, für den er sich verantworten musste: versuchter Mord an seiner Ehefrau, begangen in der Nacht auf den 10. Juli 2025 in der gemeinsamen Wohnung in Lahr. Er soll ihr im Schlafzimmer mit einem Fleischklopfer auf den Kopf geschlagen haben, um sie umzubringen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Mordmerkmal der Heimtücke als verwirklicht angesehen, da die Frau geschlafen hatte, als er sie angriff.

Die Ehe war von Eifersucht und Misstrauen geprägt

Jedoch: Der Vorsitzende Richter erhielt während der Verhandlung ein anderes Bild der Tat. Demnach sah er in dem Angriff gegen die Frau keinen Mordversuch, sondern „nur“ eine gefährliche Körperverletzung. Entscheidendes Detail: Der Mann hatte mit der Holzseite des Fleischklopfers zugeschlagen, nicht mit der Metallseite. Das bewahrte seine Frau möglicherweise vor einer tödlichen Verletzung – und ihn selbst nun vor einer weit härteren Verurteilung mit einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung. Die Frau hatte eine leicht blutende Kopfwunde erlitten und wurde danach mehrere Tage im Lahrer Krankenhaus stationär behandelt.

Der Vorsitzende Richter redete bei der ausführlichen Urteilsverkündigung dem Angeklagten ins Gewissen, verdeutlichte die Verwerflichkeit des Angriffs gegen die eigene Frau, die sich in dem Moment nicht wehren konnte.

In der Tatnacht müssen sich in der gemeinsamen Wohnung in Lahr dramatische Szenen abgespielt haben: Nachdem die Frau wach geworden war, schaffte sie es, ihrem Mann den Fleischklopfer zu entreißen. Anschließend soll er einen Gehstock geholt und sie erneut bedroht haben. Schließlich verbarrikadierte sie sich im Schlafzimmer, während ihr Mann im Wohnzimmer übernachtete. Am nächsten Morgen brachte der gemeinsame Sohn seine Mutter ins Krankenhaus.

Das Paar ist seit 58 Jahren verheiratet. Im Prozessverlauf war das Bild einer Ehe entstanden, die von Misstrauen, Eifersucht und auch von Gewalt geprägt gewesen war. Eine ständige Belastung für das Zusammenleben war offenbar die maßlose Eifersucht des Mannes – die soll auch die Tat am 10. Juli 2025 ausgelöst haben. Denn beim Verfahren kam heraus, dass der Mann überzeugt gewesen war, seine Frau habe eine Affäre mit einem Nachbarn gehabt. Der „Beweis“ in seinen Augen war eine verstellte Kopfstütze im Auto. Jedoch: Vor Gericht sagte der Sohn des Paares aus, dass er selbst die Kopfstütze verstellt hatte, als er den Wagen einmal nutzte.

Der Sohn hatte seinen Vater bei seiner Zeugenaussage belastet, ihn als narzisstisch und gewalttätig beschrieben. Er habe auch schon früher seine Hand gegen die Mutter und auch gegen ihn selbst, als er noch ein Kind war, erhoben.

So endete das Verfahren mit einem vergleichsweise milden Urteil, wenn man die ursprüngliche Anklage in Betracht zieht – immerhin muss der 81-Jährige nicht mehr in Haft. Doch in eine intakte Familie kehrt der Rentner aus dem Gefängnis nicht zurück, wie zu erfahren war: Sowohl der Sohn, der vor Gericht als Zeuge aussagte, als auch seine Frau haben den Kontakt zu ihm abgebrochen.