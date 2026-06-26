Bei den Ermittlungen im Fall des getöteten achtjährigen Fabian war auch ein Team von Fallanalytikern eingebunden. Der Leiter stellte nun Ergebnisse vor.
Rostock - Das Gewaltverbrechen an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben eines Fallanalytikers eine geplante Tötung gewesen. Die sogenannte Täterschaft habe die Umstände des Opfers am Tattag in Erfahrung bringen können, ausgenutzt und dann aus persönlichen Motiven die Tat ausgeführt. Der Sachverständige benutzte den neutralen Oberbegriff Täterschaft.