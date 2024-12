Prozess um tödlichen Unfall in Wolfach: So fiel das Urteil aus

So fiel das Urteil aus

Prozess um tödlichen Unfall in Wolfach

1 Im Fall eines Unfalls mit Todesfolge wurde am Amtsgericht nun das Urteil gesprochen. Foto: Lupfer

Die 66-jährige Angeklagte soll Anfang Dezember 2023 aufgrund von Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren einen blinden Fußgänger übersehen und angefahren haben. Der Angefahrene überlebte den Zusammenstoß nicht. Nun fiel vor Gericht das Urteil.









Einen eindeutigen Beweis, dass die 66-jährige Angeklagte am 4. Dezember 2023 mit ihrem Auto beim Rückwärtsfahren vor der Oberwolfacher Bäckerei Leist den später verstorbenen 68-jährigen Fußgänger touchiert und so dessen Sturz verursacht hat, erbrachte auch der dritte Prozesstag am Amtsgericht Wolfach nicht.