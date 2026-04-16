Prozess um Poller-Attacke in Horb: Entscheidet Tat-Video über Härte der Strafe?

Paukenschlag im Landgericht Rottweil: Plötzlich ist „verminderte Steuerungsfähigkeit“ des Angeklagten im Spiel. Warum das Gericht daran Zweifel hat.
Bei der Vernehmung eines Polizisten werden noch einmal Screenshots des Videos gezeigt, das ein Nachbar in der Tatnacht gemacht hatte. Zu sehen: Die Frau – das 42-jährige lebensgefährlich verletzte Hauptopfer – liegt gekrümmt auf dem Boden, Blut läuft in den Gully. Der Täter aufrecht, Zigarette im Mundwinkel, den Poller in der Hand. Zweimal hatte er mit dem Poller auf die Frau eingeschlagen. Entscheidet dieses Video, wie hart die Strafe wird?