Prozess um Online-Spiel: Gericht lehnt Klage im Markenstreit um Wordle ab

Das Online-Rätsel «Wordle» wird von Millionen Menschen gespielt. In Deutschland haben ein Rätselmacher und die «New York Times» die Markenrechte. Letztere hat geklagt. Nun hat das Gericht entschieden.









Hamburg - Im Streit um die Markenrechte an dem beliebten Onlinespiel "Wordle" hat das Landgericht Hamburg die Klage der New York Times Company gegen den Hamburger Rätselvertreiber Stefan Heine abgewiesen. Der US-Verlag habe keine "prioritätsbesseren" Rechte an dem Zeichen "Wordle", sagte eine Gerichtssprecherin nach dem Urteil. Heine und der US-Verlag hatten sich die deutschen Markenrechte am selben Tag, dem 1. Februar 2022, gesichert. Deshalb könnten die beiden Markeninhaber gegeneinander keine Ansprüche begründen, hatte die Kammer weiter entschieden.