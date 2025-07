Eine Minute und 19 Sekunden – auf diese Zeitspanne haben die Ermittler die Tatzeit am 11. Februar eingegrenzt. Das gelang dank der Überwachungskamera des Erotik-Kinos an der Offenburger Union-Rampe unweit des Tatorts.

Das Videomaterial hatte zwar nicht das Geschehen im Hinterhof der Praxis, in der das Opfer arbeitete, festgehalten – aber doch Rückschlüsse darauf zugelassen.

Der vorsitzende Richter Stephan Hofsäß präsentierte das Videomaterial am zweiten Verhandlungstag parallel zur Aussage mehrerer Kriminalbeamter im Gerichtssaal.

Reflexionen an einer Wand sollen am Tattag um 18.12 Uhr das Aufblinken der Lichter am Auto der 37-Jährigen zeigen, als diese gerade das Gebäude verlassen und ihr Fahrzeug entriegelt hatte. Kurz darauf blinken die Lichter erneut, da das Auto sich offenbar von selbst wieder verriegelte, weil niemand die Türen öffnete.

Dann huscht ein Schatten durch den oberen Bildrand – alles in allem 80 Sekunden. In der Zeit soll der Angeklagte das Opfer von hinten mit einem Messer angefallen und 38 Mal zugestochen haben. Das Opfer starb noch am Tatort am massiven Blutverlust.

DNA-Spuren des Opfers an Kleidung des Angeklagten

Darüber hinaus präsentierten Kriminalbeamte am Dienstag weitere Erkenntnisse: Zeugenaussagen, zusätzliches Überwachungsmaterial vom Tag der Tat, DNA- und Faserspuren des Opfers an in der Wohnung des Angeklagten konfiszierter Kleidung sowie der wahrscheinlichen Tatwaffe – all das belastete den 43-jährigen Angeklagten schwer. Der folgte den Ausführungen jedoch weiterhin äußerlich unbewegt. Zu sich selbst, zur Tat und Motiven verweigert er nach wie vor jede Aussage.

Dafür trat am Dienstag eine einst gute Freundin in den Zeugenstand. „Er war immer etwas speziell“, konstatierte die in der Ortenau tätige Pfarrerin – und sprach zunächst mit viel Sympathie vom Angeklagten. Sie kenne den 43-Jährigen seit der Schulzeit auf dem deutschen Gymnasium in Paris. Er sei ein enger Freund gewesen. „Alle mochten ihn.“

Angeklagter soll selbst Opfer massiver Gewalt geworden sein

Erst Jahre später habe sie von massiver physischer und psychischer Gewalt in dem bürgerlichen Elternhaus erfahren. „Die Eltern haben sich offenbar öfter gegenseitig ins Krankenhaus geprügelt“, erklärte die Zeugin – auch der Angeklagte soll Opfer geworden sein. Dennoch habe er sich nicht lösen können. Der Kontakt sei nach dem Abi 2001 vorerst eingeschlafen.

Dann habe sie 2004 – da studierte sie schon in Deutschland – erfahren, dass der Angeklagte in Frankreich im Streit einen Nachbarn mit dem Gewehr seines Vaters erschossen hatte. Sie sei überzeugt, dass „diese Tat eher dem Vater gegolten haben muss“. Der Streit mit dem Nachbarn habe wohl etwas in ihm ausgelöst. „Seine Eltern haben ihn zur tickenden Zeitbombe gemacht“, so die Zeugin. Das habe der Angeklagte damals selbst vor Gericht gesagt.

Freundin holt 43-Jährigen in den Ortenaukreis

Einmal habe sie ihn 2004 in der U-Haft besucht. „Ich hatte das Gefühl, er hat sich mit dieser Tat aus seinem Zuhause befreit.“ Während der Haftstrafe nach der Verurteilung 2006 gab es wieder Funkstille. Anfang 2017 habe er sich wieder gemeldet, da lebte er schon in Deutschland.

Im März des selben Jahres erreichte sie ein Hilferuf: Er habe kein Geld, nichts mehr zu essen – woraufhin sie ihn zu sich in die Ortenau holte. Mehrere Wochen wohnte der Angeklagte mit ihr und ihrer Tochter unter einem Dach. Er war auch später immer wieder Gast, als er in einer ihm vermittelten Wohnung lebte.

„Ich merkte, dass er immer depressiver wird“, erinnerte sich die Zeugin. Oft habe sie ihn mit maskenhaftem Gesichtsausdruck erlebt. Sie habe ihn schließlich überzeugt, sich in der Psychiatrie an der Lindenhöhe in Behandlung zu begeben. Dort begegnete der Angeklagte dem späteren Opfer – als Patient.

Zeugin zeigt sich fassungslos von der Tat

Das Verhältnis zur Zeugin verschlechterte sich ab 2021. Der Kontakt wurde einseitiger, der Angeklagte gab kaum etwas von sich preis, schilderte die Pfarrerin. 2023 habe sie gemerkt, „ich komme nicht mehr an ihn ran“.

Noch am 20. Januar dieses Jahres hatten sie Chatkontakt. Vom Mord an der 37-jährigen Deutsch-Französin zeigte sich die Zeugin tief getroffen. „Am Anfang hab ich gesagt, das kann er nicht gewesen sein“, erklärte sie im Gespräch mit Richter Hofsäß. Mittlerweile halte sie es nicht mehr für ausgeschlossen.

„Ich frage mich, ob ich in Gefahr war, ob mein Kind in Gefahr war.“ Der Angeklagte zeigte sich auch bei dieser Aussage unbewegt – nur ins Leere starrend.

So geht’s weiter

Der nächste Verhandlungstermin ist für Montag, 18. August, angesetzt – noch vier Termine stehen aus. Ende August wird mutmaßlich ein Urteil fällen. Unter anderem stehen noch ein psychiatrisches und ein rechtsmedizinisches Gutachten auf dem Programm.