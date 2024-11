Prozess um „ Mord“ an eigener Tochter: Nach Tod einer Zweijährigen - Vater gibt Fehleinschätzung zu

1 Bild eines Justizbeamte: Ein 37-Jähriger steht in Halle wegen Mordes vor Gericht (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jan Huebner

Eine Zweijährige stirbt an unbehandelten Verbrühungen – die Eltern und die Großmutter stehen vor Gericht. Der Prozess wirft ein Schlaglicht auf Schuld, Versäumnisse und Angst vor Behörden.









Link kopiert



Im Prozess gegen den Vater einer im Mai an Verbrühungen gestorbenen Zweijährigen in Halle (Saale) hat der Angeklagte eingeräumt, die Schwere der Verletzungen seines Kindes falsch eingeschätzt zu haben. Der Verteidiger des 37-Jährigen verlas am Mittwoch eine Erklärung des Angeklagten vor dem Landgericht in Halle. Anschließend wurde er befragt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord durch Unterlassen sowie gefährliche Körperverletzung vor. Auch der Mutter und der Großmutter des Kindes wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen zur Last gelegt.