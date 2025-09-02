Welche Rolle spielte Gerhard Delling bei der Entführung der Kinder von Christina Block? Der frühere Sportmoderator erklärt, er habe seine Lebensgefährtin unterstützt, aber nie etwas Unrechtes getan.
Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark hat sich Gerhard Delling (66) zu der Anklage gegen ihn geäußert. Es habe nie in Rede gestanden, etwas Unrechtes zu tun oder gar Gewalt anzuwenden, betonte der frühere Sportmoderator und Lebensgefährte von Christina Block (52) in seiner Erklärung vor dem Landgericht. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich als absolut rechtstreuer Bürger jemals vor Gericht stehen würde."