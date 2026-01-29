Prozess um Geldwäsche: Der Mann in Dubai – die Ehefrau vor dem Lahrer Amtsgericht

Ein Lahrer Fußballfunktionär soll im großen Stil mit Corona-Testzentren betrogen haben. Mit einem Umzug hat er sich der Justiz entzogen. Seine Frau blieb und wurde angeklagt.
In der Verhandlung am Mittwoch vor dem Amtsgericht wurden Summen genannt, dass es einem schwindlig werden konnte. Laut Staatsanwalt Esta Nassall überwies die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) dem Lahrer im Jahr 2021 in drei Tranchen insgesamt gut vier Millionen Euro. Es war die Vergütung für die Corona-Tests, die er in seinen angeblich acht Testzentren in Lahr und Umgebung für den Zeitraum April bis Oktober 2021 abgerechnet hatte. Allerdings: „Nur ein Bruchteil dieser Tests“ sei auch tatsächlich ausgeführt worden, so der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage.