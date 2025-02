Prozess um ertrunkenen Jungen in Konstanz: Tragödie im Hallenbad: Der Fall Ridan und die Verantwortung der Lehrer

Prozess um ertrunkenen Jungen in Konstanz

1 Eine rote Leine wie diese sperrte den Schwimmer- vom Nichtschwimmerbereich ab. Foto: imago images//Christoph Hardt

Ein siebenjähriger Junge ertrinkt im Schwimmunterricht in einem Konstanzer Hallenbad. Jetzt stehen seine Lehrerinnen vor Gericht. Viele Lehrer zweifeln daran, dass das fair ist.









Für Ridan ist es die allererste Schwimmstunde. Zusammen mit 20 anderen Zweitklässlern springt er in das Becken des alten Konstanzer Hallenbads. Wassergewöhnung steht auf dem Programm. Die Kinder tollen herum, beim Signal „Autowaschanlage“ wird sich gegenseitig nass gespritzt. Dann ruft die Lehrerin die Schüler zurück an den Beckenrand; alle folgen, nur Ridan nicht. Regungslos treibt er jenseits der Absperrleine im Schwimmerbereich. „Oh, mein Gott“, ruft die Referendarin, und die Lehrerin springt ins Wasser. Verzweifelt zieht sie ihn heraus und beginnt mit der Mund-Nase-Beatmung. Der Junge hat blassgraue Haut und blaue Lippen. Die Referendarin drückt den Notfallknopf.