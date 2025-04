Reste der Fasnet in Rottenburg Konfetti liegt bis nach Ostern auf den Straßen

Die Fasnet ist schon rund zwei Monate her, doch die Reste der närrischen Umzüge liegen in Rottenburg noch immer an Straßenrändern und zwischen Pflastersteinen: Konfetti. Für Stadt und Narrenzunft ist die Umweltverschmutzung eine Gratwanderung.