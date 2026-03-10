Prozess um Corona-Teststationen: Betrug in ganz großem Stil in Lahr?

Vor dem Amtsgericht wird der Betrieb mehrerer Corona-Testationen in Lahr und Umgebung juristisch aufgearbeitet. Angeklagt ist die Ehefrau des früheren Betreibers.
Im Frühjahr 2021 lief die Corona-Pandemie schon knapp ein Jahr. Jetzt gab es aber zum ersten Mal Schnelltests, um das Virus aufzuspüren, deshalb brauchte es nun zügig genügend Testmöglichkeiten. Die schossen daraufhin wie Pilze aus dem Boden, denn den Betreibern winkte leicht verdientes Geld. Sie mussten nicht mehr tun, als Tests bei den kassenärztlichen Vereinigungen zu melden. Dann floss die Vergütung – ohne effektive Kontrolle. Die Folge: Vielerorts wurden mehr Tests abgerechnet, als tatsächlich gemacht worden waren.