Prozess um Balinger Drogen-Dealer: 67-Jähriger mit „ernstem Suchtproblem“ ist „voll schuldfähig“

Ein psychiatrischer Gutachter analysiert vor Gericht die Suchtentwicklung bei dem 67-jährigen Balinger, der wegen Drogenhandels angeklagt ist.
Mehrere Zeugen sind am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen den 67-Jährigen gehört worden. Darunter die Lebensgefährtin des Hauptangeklagten, die am Tag davor nicht vor Gericht erschienen war. Sie war jetzt von zwei Polizeibeamten aus Heilbronn geholt und vorgeführt worden war. Sowie ein direkt Beteiligter am Kauf größerer Mengen von Amphetamin, der ursprünglich nicht als Zeuge vorgesehen war und der erwartungsgemäß die Aussagen verweigerte – er wollte sich nicht selbst belasten.