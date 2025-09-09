Prozess um Balinger Drogen-Dealer: 67-Jähriger mit „ernstem Suchtproblem“ ist „voll schuldfähig“

Mehrere Zeugen sind am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen den 67-Jährigen gehört worden. Darunter die Lebensgefährtin des Hauptangeklagten, die am Tag davor nicht vor Gericht erschienen war. Sie war jetzt von zwei Polizeibeamten aus Heilbronn geholt und vorgeführt worden war. Sowie ein direkt Beteiligter am Kauf größerer Mengen von Amphetamin, der ursprünglich nicht als Zeuge vorgesehen war und der erwartungsgemäß die Aussagen verweigerte – er wollte sich nicht selbst belasten.

Mann hat „Gedächtnislücken“ Nicht fünf beziehungsweise acht Kilogramm Amphetamin habe ihr Mandant Anfang Dezember 2024 von seinem Lieferanten gekauft, sagte die Verteidigerin, sondern er habe im ersten Fall nur ein Kilogramm, im zweiten Fall drei Kilogramm mitgenommen. Dabei bezog sich die Anwältin auf „Gedächtnislücken“ ihres Mandanten, der wie am ersten Verhandlungstag in weißem Hemd über dunkler Hose erschienen war und mit seinem sauberen grauen Kurzhaarschnitt nicht den Eindruck eines gewieften Dealers, sondern eher den des ordentlichen Nachbarn von nebenan machte.

Traumatische Erlebnisse im Kinderheim

Bereitwillig und ohne jede Gedächtnislücke erzählte er von seiner Biografie, von Kindheit, Schule, von traumatischen Erlebnissen im Kinderheim und von der Ausbildung zum Schreiner. In seinem Ausbildungsberuf habe er nie Fuß gefasst, sei als Möbelverkäufer, Lagerist und später im Stahlbau tätig gewesen. Ein Problem sei immer der Alkohol- und Drogenkonsum gewesen, mit dem er bereits im Alter von zwölf Jahren angefangen habe.

Er habe geheiratet, habe sich aber nach zwei Jahren getrennt. „Unterhalt für den mittlerweile 18-jährigen Sohn?“, erkundigte sich der Vorsitzende Richter. Habe er gezahlt, sagte er, solange er noch gearbeitet habe. „Probleme beim Entzug?“ Schlafstörungen habe er, sagte der 67-Jährige. Angststörungen und Panikattacken. Therapiemaßnahmen habe er beantragt.

Lebensgefährtin legt besonderen Auftritt hin

Einen besonderen Auftritt legte die 40-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten hin: Sie war am Vortag nicht erschienen, wurde daher von der Polizei an ihrem jetzigen Wohnort in Heilbronn, wo sie nach der Räumungsklage ihres Vermieters in Balingen hingezogen war, abgeholt und nach Hechingen gebracht. Seit 14 Jahren habe sie eine Beziehung mit dem Angeklagten, erklärte sie. Und auf die Frage, ob sie den 67-Jährigen heiraten wollen, sagte sie: „Ja, das ist meine Absicht.“

Nur fünf Euro für den Heimweg in der Tasche

Fast alle weiteren Fragen beantwortete die Zeugin mit lautstarkem „Nein“. Vor allem, wenn der Vorsitzende Richter nach weiteren möglicherweise Beteiligten fragte. Als der Vorsitzende ihr vorhielt, dass sie gegenüber der Polizei zu den Drogengeschäften ihres Partners gesagt habe, ihr sei schon etwas aufgefallen, sie habe es aber nicht wahrhaben wollen, konterte sie entschieden: „Das hab ich nie erwähnt!“ Von den Geschäften habe sie erst bei der letzten Hausdurchsuchung erfahren. Dass er Drogen gekauft oder verkauft habe, habe sie nie gesehen. Warum sie am Vortag nicht zur Verhandlung gekommen sei? Ihr Konto sei eingefroren, sagte sie. Für den Heimweg habe sie gerade mal noch fünf Euro in der Tasche.

Täglich ein bis zwei Flaschen Schnaps

Der psychiatrische Gutachter bescheinigte dem Angeklagten volle Schuldfähigkeit. Er sieht jedoch nach mehreren gescheiterten Abstinenzversuchen ein ernstes Suchtproblem: Der 67-Jährige habe vor der U-Haft täglich ein bis zwei Flaschen Schnaps plus Cannabis konsumiert. Es sei nicht nur wichtig, eine Suchttherapie zu machen, sondern es müsse auch aufgearbeitet werden, was zur Sucht geführt hat. Bei einer „sehr strukturierten Vorgehensweise“ bestehe aber die Möglichkeit, „wieder ein ausgeglichenes, normales, zufriedeneres Leben zu führen“.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 30. September, ab 9 Uhr fortgesetzt.