Prozess nach Unfall bei Steinach: Spielte das Handy eine Rolle?

Zwei Senioren starben bei einem Unfall auf der B 33. Vor Gericht ging es um die Frage, warum ein damals 18-Jähriger in den Gegenverkehr geriet.
In einem Punkt waren sich alle Beteiligten der Verhandlung am Amtsgericht Offenburg einig: Der Unfall, der Anfang November 2024 das Leben zweier Menschen kostete, war tragisch. Die Argumente der Verteidigung, wonach ein technischer Defekt dazu geführt haben könnte, dass der damals 18-jährige Unfallverursacher in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen zweier Senioren zusammenstieß, überzeugten den Richter am Ende jedoch nicht.