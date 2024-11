3 Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater Mord durch Unterlassen und gefährliche Körperverletzung vor. Foto: Sebastian Willnow/dpa

In einer Wohnung in Halle wurde im Mai eine tote Zweijährige gefunden. Mit schweren Verbrennungen am ganzen Körper. Nun sitzen ihre Eltern und ihre Oma vor Gericht.









Halle - In Hand- und Fußfesseln ist der Angeklagte von Sicherheitspersonal in den Saal am Landgericht Halle (Saale) geführt worden. Nach Angaben des Richters waren die intensiven Sicherheitsmaßnahmen notwendig, nachdem es vergangene Woche in der Justizvollzugsanstalt (JVA) zu einem Zwischenfall gekommen war.