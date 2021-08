1 Mit einem Baseballschläger soll der Mann auf den weißen Toyota eingeschlagen haben. (Archivfoto) Foto: Wegner

Vor dem Amtsgericht Oberndorf hatte jüngst ein nicht alltäglicher Fall von Sachbeschädigung sein juristisches Nachspiel.

Schramberg - Zur Vorgeschichte: Spätabends am 21. Mai 2020 hat ein Mann in der Talstadt mit einem Baseballschläger auf einen im Burgweg geparkten Toyota eingeschlagen. Der Mann beschädigte beide Außenspiegel, die vordere rechte Stoßstange, die Motorhaube, die Windschutzscheibe und jeweils die Lichter an Vorder-, und Rückseite des Autos. Anschließend entfernte sich der Täter gemeinsam mit einem Komplizen zu Fuß. Die Polizei schloss seinerzeit eine Beziehungstat nicht aus.

Plötzlich ganz sicher?

Die Ermittlungen führten zu einem ukrainischen Staatsbürger, der schon länger in Schramberg wohnt und arbeitet. Zur öffentlichen Hauptverhandlung in Oberndorf erschien er mit Rechtsanwältin Miriam Mager als Verteidigerin. Einen Schaden in Höhe von 5800 Euro am Fahrzeug hatten Gutachter nach der Tat festgestellt. Der Beschuldigte bestritt diese. Er sei zu Hause gewesen auf seinem Balkon – und er habe auch nichts gewusst von der neuen Partnerschaft seiner Frau, mit der er seit Februar 2020 in Trennung lebt.

Nach den Einlassungen des Beschuldigten und seiner Verteidigerin eröffnete die Richterin die Beweisaufnahme. Der erste Zeuge war an dem Abend bei der Frau zu Besuch gewesen. Er habe den Krach der Schläge auf das Auto gehört, das Innenrollo am Fenster im Schlafzimmer zur Seite geschoben und dann den Beschuldigten mit dem Baseballschläger "sicher erkannt". Die Straßenbeleuchtung sei gut gewesen. Da hakte die Verteidigerin ein: In der Akte stehe, er habe nur die untere Gesichtshälfte gesehen.

Bevor die zweite Zeugin, die Noch-Ehefrau des Beschuldigten, aufgerufen wurde, musste dieser aus dem Sitzungssaal. Die Richterin begründete das mit einer von der Frau erwirkten Verfügung. Auch sie sei damals durch den Lärm aufmerksam geworden, berichtete sie im Zuge der Befragung. Sie habe dann ihren Mann und einen zweiten Mann gesehen, beide hätten Corona-Masken getragen. Aber es sei ihr Mann gewesen, sie kenne ihn gut, seit acht Jahren.

Als weitere Zeugin berichtet eine Polizeibeamtin, dass die Wohnadresse des Beschuldigten aufgesucht worden sei. Es habe aber niemand auf das Läuten reagiert, das Licht sei aus und die Motorhaube seines Autos kalt gewesen. Deutlich wurde aber durch ihre Aussage, dass die beiden Zeugen gegenüber der Polizei zunächst nur von einem Verdacht oder einer Vermutung gesprochen hatten.

Zweifel bleiben

Der Staatsanwalt plädierte auf "schuldig" und forderte eine Geldstrafe, denn der Beschuldigte hätte die Adresse seiner getrennt lebenden Frau gekannt und wäre von zwei Zeugen erkannt worden. Die Verteidigerin plädierte dagegen auf Freispruch, weil es keine objektiven Fakten gebe: Die Frau hätte sich bei dem Täter, der eine Maske und Kapuze trug, nicht sicher sein können, dass es ihr Mann sei, und habe bei der Polizei nur den Verdacht geäußert, dass es dieser gewesen sein könnte.

Nach der Beratungspause verkündete die Richterin das Urteil: Wenn es vernünftige Zweifel an der Tatzuschreibung gebe, sei der Beschuldigte freizusprechen­ – was sie tat.