Prozess nach Party in Meßstetten

1 Vor dem Hechinger Amtsgericht mussten sich zwei Jugendliche verantworten, die mit Messern und Samuraischwert eine Party „crashten“. (Archivfoto) Foto: Müller

"Wir wollten einfach cool sein, wie in Gangsterfilmen und Rapvideos", sagte einer der beiden angeklagten 19-Jährigen als Erklärung, warum er mit seinen Freunden, bewaffnet mit Messern und einem Samuraischwert, eine Geburtstagsfeier aufgemischt hat.















Meßstetten - Cooles, gefährliches Auftreten, "den anderen Angst machen", war die Motivation hinter einem Überfall, den zwei Jugendliche im Oktober 2020 auf eine Geburtstagsgruppe in einem Meßstetter Gartenhaus verübt haben.

Die beiden Haupttäter – der eine soll mit einem Samuraischwert in das Haus gegangen sein, der andere bedrohte die Gleichaltrigen verbal und mit einer zerbrochenen Flasche – mussten sich nun dafür vor dem Hechinger Amtsgericht verantworten.

"Wir wollten sie nicht körperlich misshandeln, nur Angst machen", räumte einer der beiden 19-Jährigen ein, jener der als Bedrohungsinstrument zum Samuraischwert gegriffen hatte. Zur Vorgeschichte: Ein Freund der beiden – ursprünglich war auch dieser in dem Prozess angeklagt, doch sein Fall wird nun separat behandelt – wollte zu einer Geburtstagsparty von Jugendlichen in einem Meßstetter Gartenhaus. Uneingeladen wurde er an der Tür abgewiesen – die Gruppe wollte unter sich sein. Es entwickelte sich eine Diskussion inklusive Rangelei.

Der Freund rief nach Verstärkung

Daraufhin rief der vermeintliche Eindringling seine Freunde an – unter anderem die beiden Angeklagten. Er brauche Verstärkung. "Wir dachten Bruder für Bruder, wir stehen füreinander ein", erklärte einer der beiden 19-Jährigen, warum sie sich von Albstadt auf den Weg nach Meßstetten gemacht hatten, um die Party aufzumischen.

Bevor sie in die Gartenhütte gingen, bewaffneten sie sich mit Messern, einem Samuraischwert – scheinbar ein Dekoelement – und Schraubenziehern. Die Waffen stammen aus einem Kofferraum, wer sie damit ausstattete, wollten die beiden Heranwachsenden nicht verraten. "Die sollten wissen, mit wem sie es zu tun haben", erklärten sie.

Einige Minuten nach dem ersten Vorfall klopfte es erneut an der Tür. "Dann standen plötzlich mehrere Jungs in der Tür mit Waffen", sagte einer der Geburtstagsgäste. Gekannt haben sie sich nicht.

Die Eindringlinge machten heftig Lärm, forderten einen 17-Jährigen auf, herauszukommen, "um die Sache draußen zu klären". Um dieser Drohung Nachdruck zu verleihen, zerschmetterte einer der beiden Angeklagten eine leere Flasche an der Tischkante, um die scharfen Kanten drohend in die Runde zu zeigen. Die Splitter flogen in der gesamten Hütte herum und schnitten zwei Geburtstagsgäste. "Nur der Besonnenheit Ihres Kontrahenten haben Sie es zu verdanken, dass die ganze Lage nicht eskaliert ist", sagte die Staatsanwältin.

Der 17-Jährige, den sie zum Duell nach draußen baten, blieb ruhig sitzen. "Ich wusste, dass sie sich nur aufspielen wollen und sie gehen, wenn ich nicht drauf eingehe", so der Geburtstagsgast. Angst, die habe er dennoch gehabt, erzählt der 17-Jährige.

Er erkannte eine Mitschülerin

Die Aktion endete genauso schnell wie sie begonnen hat. Einer der Angeklagten, jener mit dem Samuraischwert, bekam plötzlich so etwas wie Mitleid. In der Feierrunde entdeckte er ein Mädchen aus seiner Klasse. Sie weinte und hatte sichtbar große Angst. Zum einen wollte er ihr "als Mädchen" kein Leid zufügen, zum anderen bekam er aber Angst, schließlich habe sie ihn ja erkannt.

Dann hieß es Rückzug – doch nicht ohne beim Gehen zu erwähnen, dass "etwas Schlimmes passiert", falls sie die Polizei rufen. Am Ende alarmierte die Geburtstagsgesellschaft dann doch die Polizei. "Eigentlich fanden wir es in dem Augenblick noch witzig – bis am nächsten Tag die Polizei vor der Türe stand", sagte einer der beiden.

In der Schule sei er dann geschnitten und als Straftäter abgestempelt worden. Er kam in eine andere Klasse, brach schließlich die Schule ab.

Vor Gericht zeigten die beiden 19-Jährigen Reue; beide hätten sich von dem Freundeskreis, in dem solch brüderliche "Gangstertaten" durchaus Usus waren, distanziert und durch Job und Partnerin Struktur in ihre Leben gebracht. Ob das reicht? Die Strafen, welche die beiden wegen gemeinschaftlicher versuchter Nötigung in sieben Fällen nebst fahrlässiger Körperverletzung erhalten haben, soll genau auf diesen rechten Weg abzielen.

Der Angeklagte mit dem Samuraischwert muss von seinem Ausbildungsgehalt 700 Euro in Raten an eine soziale Organisation zahlen sowie nachweisen, dass er seine Lehre weiter verfolgt und abschließt. Sein Kumpan, der die Flasche auf dem Tisch zertrümmerte und damit Partygäste leicht verletzte, muss 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und nachweisen, dass er sich um eine Ausbildungsstelle bemüht.