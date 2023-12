Prozess: Mann nach Freispruch für Mord an Ehefrau verurteilt

1 Der Angeklagte im Landgericht München I mit seinen Anwälten. Foto: Peter Kneffel/dpa

«Es ist ein deutliches Gesamtbild», sagt die Richterin - und verurteilt einen 64-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau. 2022 hatte eine andere Kammer des Gerichts in der Sache noch anders entschieden.









München - Als das Urteil gegen ihren Vater verkündet wird, fängt die Tochter an, zu schreien. Mit den Händen trommelt sie auf die Bank vor sich. So laut, dass das, was die Vorsitzende Richterin sagt, beinahe untergeht. Sie verurteilt den Vater der jungen Frau zu lebenslanger Haft - wegen Mordes an deren Mutter.