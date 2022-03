1 Ein Angeklagter soll seinen Schwager in den Bauch getreten haben – deshalb verurteilte ihn das Horber Amtsgericht zu drei Monaten Freiheitsstrafe. Nun wurde der Fall am Rottweiler Landgericht neu verhandelt. (Archivfoto) Foto: Becker

Ein 49-Jähriger aus einer Gemeinde im Kreis hat erfolgreich Berufung gegen ein Urteil des Horber Amtsgerichts vom März 2021 eingelegt. Gegen eine Bußgeldzahlung von 500 Euro wird das Verfahren eingestellt.















Link kopiert

Horb/Kreis Freudenstadt – Drei Monate Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung: So lautete das Urteil vom Horber Amtsgericht im März 2021. Damit wollte sich der Angeklagte jedoch nicht zufrieden geben, und legte seinerseits noch am selben Tag Berufung ein. Nun wurde der Fall am Rottweiler Landgericht neu verhandelt und die Berufung hat sich gelohnt: Das Verfahren gegen den 49-jährigen Angeklagten wurde eingestellt.

Angeklagter erreicht sein Ziel

Dieser war mit einem klaren Ziel in die Verhandlung gegangen. "Ich möchte einen Freispruch, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie bei der letzten Verhandlung dargestellt wurden", erklärte er gleich zu Beginn. Aus diesem Grund machte er auch nochmals Angaben zur vermeintlichen Tat, die sich im Verwandtschaftskreis abgespielt hat. Im August 2020 hatte er die Schwester seiner Partnerin angerufen, nach dem diese zu viel Alkohol getrunken und daraufhin "zunächst melancholisch und dann hysterisch geworden sei".

"Ich wusste mir in dem Moment nicht anders zu helfen", erklärte er. Wenig später tauchte aber nicht die Schwester, sondern deren Mann auf. Das Verhältnis der beiden Männer wurde sowieso schon als schwer belastet beschrieben, nachdem der Schwager des Angeklagten aber sofort das THW und die Polizei gerufen hatte, welche die Betrunkene in eine Klinik nach Freudenstadt brachten, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beiden. "Sie hat seelenruhig geschlafen und später wurden ihr Selbstmordgedanken angedichtet, das entsprach überhaupt nicht der Wahrheit", war der Angeklagte noch immer sauer.

Laut Anklage soll es einen Tritt des Angeklagten in den Bauchraum seines Gegenüber gegeben haben – mit der Folge eines Hämatoms in diesem Bereich.

"Ich habe ihn geschubst, aber nicht getreten"

Dies verneinte er aber vehement. "Ich habe ihn geschubst, aber nicht getreten. Das Hämatom kann daher stammen, aber er übt auch Kampfsport aus und könnte es genau so gut daher haben", begründete der 49-Jährige.

Dieser Sichtweise glaubten die zwei Schöffen und der Richter. "Es handelt sich um eine sehr geringe Verletzung. Zudem übt das Opfer Kampfsport aus. Es besteht eine Sonderkonstellation, da es sich um eine familiäre Angelegenheit handelt. Daher stellen wir das Verfahren ein."

Von den ursprünglich geladenen sieben Zeugen musste nur die ehemalige Partnerin des Angeklagten aussagen. Das vermeintliche Opfer hatte sich bereits im Vorfeld des Prozesses entschuldigen lassen, so dass bei einer möglichen Verurteilung, noch ein Folgetermin nötig gewesen wäre.

Spannungen innerhalb der Familie

Die Verhältnisse innerhalb der Familie waren seit 2017 sehr belastet. Die Beziehung mit dem Angeklagten wurde von Schwester und Schwager von Beginn an nicht gutgeheißen. "Sie hatten da gleich etwas dagegen, weil sie seine Vorgeschichte verurteilt haben." Der Angeklagte war bereits mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

Die Eltern der Partnerin standen aber ebenso wie sie selbst zum Angeklagten. Nach dem Tod des Vaters bei einem tragischen Autounfall hatte es auch Streitigkeiten um das elterliche Haus gegeben. "Sie wollten unbedingt das Erbe haben, um neu bauen zu können. Nach dem Vorfall im August kam ein Anruf: Entweder er zieht aus dem Haus aus oder wir zeigen ihn an", berichtete die Zeugin bei ihrer Aussage. Sie rekapitulierte, dass Schwester und Schwager von der Bewährung wussten und eine weitere Anklage eine Haftstrafe bedeuten würde. Daher stammten ihrer Ansicht nach die Anschuldigungen.

500 Euro in fünf Raten

Der Angeklagte hatte während der Verhandlung zu Protokoll gegeben. "Während meiner längeren Haftstrafe hatte ich einen Sinneswandel. Ich habe gemerkt, dass ich mich selbst mögen kann, ebenso wie andere." Gegen die Zahlung von 500 Euro in fünf monatlichen Raten a 100 Euro, wird das Verfahren eingestellt. Kontakt hatten die beiden "Parteien im vergangenen Jahr übrigens nur in Verbindung mit Anwalt oder Notar.