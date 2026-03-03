Prozess: JVA-Mitarbeiter sollen auf nackte Frau eingetreten haben

Vor rund anderthalb Jahren wurde der Skandal um mutmaßliche Misshandlungen in der JVA Augsburg bekannt. Nun stehen Mitarbeiter eines anderen Gefängnisses vor Gericht.
München - Am Amtsgericht München hat ein Prozess gegen zwei Gefängnismitarbeiter wegen mutmaßlicher Misshandlung einer Gefangenen begonnen. Die beiden Männer sollen in der Frauenabteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) München auf eine nackte Frau eingeschlagen und eingetreten haben. Zu Verhandlungsbeginn äußerten sich die jungen Männer laut einem der Verteidiger zunächst nicht zu den Vorwürfen.