Lange rätselten die Ermittler, um wen es sich bei der getöteten Frau handelt, die im September 2021 auf dem Kniebis gefunden wurde. Nun steht der mutmaßliche Täter in Wuppertal vor Gericht.















Freudenstadt/Wuppertal - Reinen Tisch machen – dies scheint zumindest die Strategie zu sein, auf die der 33-jährige Solinger setzt, der sich aktuell wegen des Vorwurfs des Totschlags vor dem Landgericht Wuppertal verantworten muss. So machte der Angeklagte in seiner Einlassung vor der Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Jochen Kötter am ersten Prozesstag umfangreiche Angaben zu dem mutmaßlichen Tatgeschehen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, seine damalige Lebensgefährtin im September 2021 durch "stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung" in der Wohnung des Paares in Solingen getötet, ihre Leiche in ein Planschbecken gewickelt und in ein Waldstück auf dem Freudenstädter Kniebis gebracht zu haben. Dort soll er versucht haben, die Leiche zu verbrennen.

Identität der Frau war für einige Zeit unklar

Die Ermittlungen in Süddeutschland gestalteten sich für die Polizei anfangs schwierig, da zunächst die Identität der Toten zu klären war. Die Anklage sieht in dem Tötungsdelikt kein Mordmerkmal, doch soll der Beschuldigte den Tod der zum Tatzeitpunkt 36-jährigen Mutter eines kleinen Sohnes zumindest "billigend in Kauf genommen haben".

Zu seiner Version des Geschehens hatte der Angeklagte eine schriftliche Erklärung vorbereitet, die er der Kammer selbst vortrug. In der Beziehung des Paares hätten sich schon länger Spannungen abgezeichnet. Die junge Frau, so schilderte er, habe Drogenprobleme gehabt – vor allem sei sie mit dem Tod ihrer Mutter nicht zurechtgekommen und habe sich deshalb in therapeutischer Behandlung befunden.

Version des Angeklagten: Es war ein Unfall

Im Zuge eines Trennungsgesprächs habe die 36-Jährige die gemeinsame Wohnung plötzlich verlassen wollen. Daraufhin sei es zu einem Kampfgeschehen an der Schlafzimmertür gekommen, als er versucht habe, seine Freundin am Verlassen der Wohnung zu hindern. Er habe sie ruckartig von der Klinke weggezogen, woraufhin sie gestürzt und plötzlich unter Atemnot blau angelaufen sei. Daraufhin will er noch Rettungsversuche unternommen haben.

Immer wieder geriet der Angeklagte unter Tränen ins Stocken und bat schließlich um eine Pause. Er habe "panische Angst" gehabt, dass der gemeinsame Sohn im Kleinkindalter aufwachen und seine tote Mutter im Wohnzimmer entdecken könnte. So habe er die Leiche schließlich begraben wollen.

Warum Schwarzwald? "Dort hatten wir eine gute Zeit"

"Ich habe mich daran erinnert, dass wir mal zusammen im Schwarzwald waren. Dort hatten wir eine gute Zeit." Mit dem Plan, die Leiche der Solingerin zu begraben, sei er mit seinem Sohn in Richtung Baden-Württemberg aufgebrochen. "Wir machen jetzt einen Ausflug", sei die Erklärung gewesen, die er dafür seinem Sohn präsentiert habe.

Doch auch dieser Plan, so schilderte es der Beschuldigte, sei gescheitert. "Der Boden war einfach zu hart." Bei einem zweiten Beseitigungsversuch habe er die Leiche dann mit Benzin übergossen, um sie zu verbrennen.

Frauenleiche weist erhebliche Verletzungen im Kopfbereich auf

Letzteren Teil dokumentieren Fotos, die der Kammer in der Verhandlung gezeigt wurden. Darauf zu sehen ist eine völlig verkohlte Frauenleiche – die Zähne des Opfers sind im Mundraum stark verschoben, wie auch am Modellabdruck ihres Kiefers sichtbar wird. Im Kopfbereich, so legen die Fotos außerdem nahe, wies der Körper der Frau erhebliche Verletzungen auf.

Die Ausführungen des Gerichtsmediziners lassen auf ein Würgegeschehen schließen. Zum Zeitpunkt des Brandes habe die Solingerin nicht mehr gelebt.

Lügengebäude im Freundeskreis aufgebaut

Der Angeklagte scheint ein weitreichendes Lügengebäude in seinem Freundes- und Bekanntenkreis um das rätselhafte Verschwinden seiner damaligen Lebensgefährtin gebaut zu haben.

Freundinnen und Bekannten des Opfers erzählte er, dass seine Lebensgefährtin "schon weg war, als er nach Hause kam". Sie habe wortlos ihre Sachen gepackt und sei einfach verschwunden.

Zeugin: "Sie war eine sehr gute Mutter"

"Das hat für mich absolut nicht zu ihr gepasst. Schon gar nicht, dass sie einfach ihren Sohn zurücklässt. Sie war eine sehr gute Mutter", berichtet eine Freundin der Verstorbenen, die immer skeptischer geworden sei, je länger die Solingerin wie vom Erdboden verschluckt schien.

Der Angeklagte habe sie von einer Vermisstenanzeige abhalten wollen, erinnerte sich die Zeugin. "Er hat einfach behauptet, dass das nichts bringt." Er habe zudem versucht, sie zu beruhigen – mit der Lüge, dass er die längst tote Solingerin nach deren Verschwinden noch weitere Male getroffen habe.

Kämpfte die Mutter mit Drogenproblemen und Schulden?

Die Beziehung der beiden, so berichten die Zeugen unisono, sei von Spannungen geprägt gewesen. Die Solingerin habe nach dem Tod ihrer Mutter mit Drogenproblemen und Schulden zu kämpfen gehabt, er habe sie noch während ihrer Schwangerschaft betrogen und kaum Verantwortung für Kind und Haushalt übernommen. Eine weitere Zeugin, die ein Verhältnis mit dem Angeklagten gehabt haben soll, gab an, dass ihr im Zeitraum nach dem Verschwinden der Solingerin mehrere Dinge merkwürdig vorgekommen seien. "Er fragte mich, ob ich schon mal jemanden umgebracht habe."

Mit einer Freundin der Verstorbenen, so gab diese an, begann er unmittelbar nach dem Tod seiner Lebensgefährtin eine neue Beziehung. Auch ihr erzählte der Angeklagte offenbar die Geschichte vom mysteriösen Verschwinden seiner vormaligen Partnerin.

