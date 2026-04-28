Prozess in Wolfach: Mit Kabel gefesselt - Urteil nach Körperverletzung und Freiheitsberaubung

Ein 25-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Wolfach verantworten, weil er unter anderem einen 15-Jährigen geschlagen und geknebelt haben soll.
Acht Stunden lagen zwischen der Prozesseröffnung gegen einen 25-jährigen Kinzigtäler und der Urteilsverkündung von Richterin Ina Roser. Dazwischen ging es im Sitzungssaal des Amtsgerichts Wolfach um gleich drei Verfahren gegen den Angeklagten: Gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie Bedrohung und Beleidigung warf Staatsanwalt Norman Senk ihm vor.