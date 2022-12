1 Im Schwurgerichtssaal des Tübinger Landgerichts hat der Prozess um den gewaltsamen Tod einer schwangeren Frau in Nagold begonnen. Foto: Bernklau

Erwürgt und mit einem Stich in die Lunge erstochen – warum musste Ende April 2022 eine junge werdende Mutter im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Nagold sterben? Welche Rolle spielte womöglich ihre Schwangerschaft? Ist der angeklagte Lebensgefährte tatsächlich der Täter? Diesen Fragen geht jetzt das Schwurgericht am Landgericht Tübingen nach.















Nagold/Tübingen - Gerade hat Oberstaatsanwältin Susanne Teschner in Saal 120 des Tübinger Landgerichts die Anklage verlesen. Sie wirft dem 28-jährigen Mann auf der Anklagebank vor, am 24. April 2022 seine 25-jährige schwangere Lebensgefährtin in deren Wohnung erwürgt und mit einem Stich mit einem Küchenmesser in die rechte Brust getötet zu haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Einen Tag nach der Tat fanden Polizisten die Leiche der Frau. Einen weiteren Tag später wurde der Angeklagte in Herrenberg unter dringendem Tatverdacht festgenommen und sitzt seitdem in Haft.

Die Blicke gehen in Richtung von Benjamin Chiumento. Er verteidigt den Angeklagten. Schon im Zuge der Ermittlungen schwieg der Beschuldigte zu den Vorwürfen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Wird er jetzt vor Gericht sein Schweigen brechen? Die ersten Sätze seines Anwalts schaffen Klarheit. Der Angeklagte macht keine Aussagen. Noch nicht einmal zu seiner Person. Allerdings schließt der Anwalt es nicht aus, dass sich das im Zuge des Prozesses doch noch ändert.

Sechs Monate gemeinsam in der Zelle

Also muss das Gericht durch die Vernehmung von Zeugen herausfinden, was an jenem frühen Aprilabend zwischen 18.39 Uhr und 19.06 Uhr in der Wohnung im Nagolder Wohngebiet Lemberg geschehen ist – und auch warum.

Erste Informationen liefert ein junger Mann, mit dem der Angeklagte sechs Monate gemeinsam in einer Zelle im Gefängnis verbracht hat, und bei dem der Beschuldigte eine Zeit lang gewohnt hat.

"Sie haben sich geneckt und nicht gestritten"

An jenem Abend sei der Angeklagte plötzlich vor seiner Tür gestanden, erzählt er. Mit deutlich sichtbaren Kratzern am Hals. Und er habe gesagt, dass er eben seine Freundin umgebracht habe. "Zuerst habe ich gedacht, er nimmt mich auf dem Arm", sagt er aus. Aufgewühlt und neben sich stehend habe er gewirkt. "Es ging nicht mehr", habe er gesagt. Er habe den Eindruck gehabt, dass er erzählen wollte, was passiert ist. "Doch ich wollte nichts wissen, habe ihn dann irgendwann weggeschickt." Er sei doch vorbestraft, wollte sich durch die Mitwisserschaft an so einer Sache nicht in Schwierigkeiten bringen, erzählt er dem Vorsitzenden Richter Armin Ernst. Über die erst im Januar 2022 zustande gekommene Beziehung zwischen dem Angeklagten und der getöteten Frau berichtet der Mann nichts Negatives. "Sie haben sich geneckt und nicht gestritten", sagt er aus.

"Sie war für mich das weltgrößte Geschenk"

Auch die Mutter der getöteten Frau sagt an diesem Tag aus. Nicht über die eigentliche Tat, sondern über ihre Tochter – und den Mann, der auf der Anklagebank sitzt. Sie könne nichts Schlechtes über ihn sagen, erklärt sie mit fester und ruhiger Stimme vor Gericht. Ihre Tochter habe sich nie über den Mann beklagt. Er sei höflich und hilfsbereit gewesen. Und habe seit März auch Arbeit gehabt. Allerdings habe die Tochter, die sich in Ausbildung befand, nach Beginn der Beziehung den Kontakt zur Mutter doch merklich eingeschränkt. Anfang April habe sie dann von der Schwangerschaft erfahren. Nach anfänglicher Freude seien recht bald erste Zweifel gekommen, ob sie das Kind bekommen oder doch abtreiben sollte. Was an jenem Aprilabend mit ihrer Tochter geschehen ist, bleibt der Mutter ein Rätsel: "Ich kann nicht glauben und verstehen, wie das passieren konnte", sagt sie vor Gericht. "Sie war für mich das weltgrößte Geschenk. Niemand hat einen solchen Tod verdient."

"Wenn ich abtreibe, dann bringt er mich ja um."

Näheres über Schwangerschaft und Beziehung berichtet eine enge Freundin der Getöteten, die im gleichen Haus gewohnt hat. Die beiden hätten sich aus früheren Zeiten gekannt, seien aber erst kurz vor der Tat ein Paar geworden. Er sei zurückhaltend gewesen, habe im Haushalt geholfen und sich auf das gemeinsame Kind gefreut, sagt die Freundin aus. Allerdings sei er auch eifersüchtig auf den Ex-Freund seiner Partnerin gewesen. Und er habe das Kind gewollt, während die junge Frau in Hinblick auf die Schwangerschaft "hin und her gerissen" gewesen sei. Und dann fällt ein Satz, der an diesem ersten Prozesstag noch mehrere Male in Aussagen auftaucht. Sie habe ihr gesagt: "Wenn ich abtreibe, dann bringt er mich ja um."

Eine weitere Freundin des Opfers beschreibt den Angeklagten zwar ebenfalls als "ruhig und zurückhaltend". Doch er könne schnell – verbal – "ausrasten", habe Probleme mit den Freundinnen seiner Partnerin gehabt. Eine andere Frau berichtet, dass sich alle im Umfeld auf das Kind gefreut hätten.

"Bei ihm ist Aggressionspotenzial da"

Ein anderes Licht auf den Angeklagten wirft die Aussage eines Kriminalbeamten. Der berichtet unter anderem von Drohungen des Mannes mit dem Messer gegen die Ex-Freundin. "Bei ihm ist Aggressionspotenzial da", so der Polizist, der berichtet, dass man die junge Frau neben dem Sofa im Wohnzimmer gefunden habe – mit einer Stichwunde, die von einem grünen Küchenmesser aus der eigenen Küche stammt. Und mit einem durch Würgen gebrochenen Zungenbein. Beides sei für sich genommen tödlich gewesen, habe die obduzierende Medizinerin festgestellt.

Handy des Angeklagten nicht gefunden

Hoffnungen – besonders mit Blick auf ein mögliches Motiv der Tat – hatte man bei der Polizei in die Handys von Opfer und Angeklagtem gesetzt. Doch daran beißen sich die Ermittler die Zähne aus. Das Handy des Opfers liegt seit Monaten beim Landeskriminalamt, aber es könne nicht beknackt werden, sagt der Ermittler aus . Das Handy des Angeklagten habe man erst gar nicht gefunden.

Der Prozess wird kommende Woche mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt. Bis Februar sind noch weitere drei weitere Verhandlungstage angesetzt.