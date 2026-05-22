Prozess in Stuttgart: Ex-Tagesvater gesteht schweren Missbrauch von Kita-Kindern

In dutzenden Fällen soll der Betreiber einer Kita ihm anvertrauten Mädchen und Jungen sexualisierte Gewalt angetan haben. Nun steht er vor Gericht. Äußert sich der Angeklagte zu den Vorwürfen?
Stuttgart - Weil er ihm anvertraute Kinder vielfach schwer sexuell missbraucht haben soll, steht ein früherer Tagesvater in Stuttgart vor Gericht. Die Anklage wirft dem 53-Jährigen unter anderem schweren Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen sowie die Herstellung kinderpornografischer Inhalte vor. Der Mann räumte die Vorwürfe vor Gericht ein.