Prozess in Schopfheim: Hat ein Arbeiter seine Firma im großen Stil bestohlen?

Kaltschnäuzig soll ein Firmen-Mitarbeiter monatelang und palettenweise Industrie-Material gestohlen haben und wurde dafür schuldig gesprochen. Zu Ende ist der Fall damit nicht.
Tatort war ein großer Industriebetrieb in Schopfheim: Über Monate hinweg verschwand aus dessen Lager Material. Mal fehlten einige Kisten, mal ganze Paletten etwa mit Messingteilen, schilderte die als Zeugin geladene Werksleiterin vorm Schopfheimer Amtsgericht. „Es wurde immer mehr, und es hat immer regelmäßiger etwas gefehlt.“