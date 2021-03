Prozess in Schömberg gestartet

1 Vor einer Gaststätte knallte es am "Schmotziga" 2019. (Symbolfoto) Foto: VadimGuzhva – stock.adobe.com

Ein 29-jähriger Mann steht seit Mittwoch wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung vor dem Balinger Amtsgericht. Er soll am Schmotzigen Donnerstag 2019 in Schömberg einem anderen Mann ein Bierglas ins Gesicht geschlagen und einer jungen Frau den Finger gebrochen haben.

Schömberg/Balingen - Die Staatsanwaltschaft Balingen hat den 29-Jährigen angeklagt. Vor der "Kanone" soll er einen anderen jungen Mann zunächst mit Worten provoziert haben, so der Vorwurf.

Der Angeklagten soll dann den Provozierten geschubst und ihm anschließend mit dem Boden eines Weizenbierglases in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dabei Schnittverletzungen, die im Zollernalb-Klinikum in Balingen genäht werden mussten.

Kaputter Finger mit drei Schrauben fixiert

Um in der Angelegenheit zu schlichten, sollen die Schwester des Geschädigten und deren Freundin dazugekommen sein. Die Freundin habe der Angeklagte angeschrien, sie möge "die Fresse halten", und sie an den Fingern der linken Hand gepackt. Die Frau erlitt einen mehrfachen Bruch des linken Mittelfingers. In einer Operation wurde der kaputte Finger mit drei Schrauben fixiert.

Seit Mittwoch steht der Mann wegen der Schlägerei vor dem Balinger Amtsgericht. Das beschäftigt sich auch mit der Frage, was den Streit ausgelöst hat. Zeugen sagten aus, dass der 29-Jährige seinen Gegner angepöbelt habe, ihn geschubst und dann das Glas in dessen Gesicht geschlagen habe, woraufhin der Geschädigte derbe Schnittverletzungen erlitt.

Der Angeklagte schilderte die Situation hingegen ganz anders. Der Geschädigte und dessen Kumpels hätten ihn am Verlassen des Lokals gehindert. Draußen auf der Straße hätten sie ihn zunächst beleidigt und dann bedrängt. Als ihn jemand von hinten am Hals gepackt habe, habe er Panik bekommen und deshalb um sich geschlagen, um sich zu befreien.

Verhandlung unterbrochen

Dabei habe er seinen Gegner unabsichtlich mit dem Glas im Gesicht verletzt. Daraufhin sei er zu Boden geschlagen und getreten worden, bis er das Bewusstsein verlor. Dass er der Frau den Finger gebrochen habe, sei aus einer Abwehrhaltung heraus passiert, da diese ihn massiv auf die Brust geschlagen habe. Die jungen Männer kennen einander aus ihrer Schulzeit.

Weil der Verteidiger des Angeklagten noch Entlastungszeugen anhören will, die die Version des jungen Mannes bestätigen könnten, wurde die Verhandlung unterbrochen. Sie soll am Freitag, 12. Dezember, um 13 Uhr fortgesetzt werden. Dann soll auch das Urteil gesprochen werden.