Der Fall hatte in Rottweil und der Region für Entsetzen gesorgt: Die Leiche einer vermissten 57-Jährigen wurde kurz vor Weihnachten 2022 gefunden – vergraben in ihrem eigenen Garten. Jetzt steht der Ehemann vor Gericht. Im Vorfeld werden erschütternde Details bekannt.

Die Spurensicherung geht am Tag vor Heilig Abend in der kleinen Doppelhaushälfte in der Rottweiler Tannstraße ein und aus – der Garten ist mit Flatterband abgesperrt. Dort war tags zuvor die Leiche 57-Jährigen gefunden worden. Arbeitskollegen hatten sie bereits am 18. Dezember als vermisst gemeldet.

Spurenlage am Tatort eindeutig

Aufgrund der „eindeutigen Spurenlage“ kam der dringend tatverdächtige Ehemann bereits am 23. Dezember in Untersuchungshaft. Er soll, davon geht die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen aus, aus Eifersucht gehandelt haben.

Jetzt beginnt der Prozess vor dem Landgericht Rottweil: Die Schwurgerichtskammer verhandelt ab Montag, 31. Juli, 9 Uhr, in Saal 201, gegen den heute 50 Jahre alten deutschen Angeklagten wegen Mordes – das Mordmerkmal lautet: sonstige niedrige Beweggründe.

Frau war schon länger tot

Erschütternd: Wie sich aus der Anklage herauslesen lässt, war die Frau, die am 18. Dezember als vermisst gemeldet wurde, schon länger tot. Die Anklage geht davon aus, dass der 50-Jährige seine Ehefrau bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember im gemeinsamen Haus in Rottweil aus Eifersucht erdrosselt hat. Die Leiche wiederum habe er dann aber erst erst ein paar Tage später im Garten des Hausgrundstücks vergraben. Lebte er also noch einige Zeit mit seiner getöteten Frau im Haus?

Die Staatsanwaltschaft geht laut Mitteilung davon aus, dass der Angeklagte an verschiedenen psychischen Störungen leidet und zur Tatzeit möglicherweise nur „erheblich vermindert schuldfähig“ war. Dies herauszufinden, wird eine große Aufgabe im Prozess sein.

Auch in Wellendingen tötet ein Mann 2021 seine Partnerin

Die Tat hatte Erinnerungen an den Wellendinger Mord Anfang 2021 geweckt. Ein 36-Jähriger hatte dort seine 32-Jährige Partnerin im Beisein der gemeinsamen Kinder mit drei Messerstichen getötet. Sie wollte sich von ihrem gewalttätigen Mann trennen. Er wurde im November 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Für den Prozess im Fall der getöteten 57-Jährigen in Rottweil sind Fortsetzungstermine am 1., 2., 3. und 4. August, jeweils 9 Uhr, angesetzt. Zwei Sachverständige und 26 Zeugen werden gehört.