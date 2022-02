1 Die Alkoholsucht spielt eine große Rolle im Leben des Angeklagten. Quelle: Unbekannt

Er ist keineswegs ein Unbekannter in der Region. Das Landgericht Rottweil verhandelt seit Freitag aufgrund verschiedener Anklagepunkte gegen einen 54-Jährigen. In dem Verfahren geht es insgesamt um acht Taten, die sich sowohl in Rottweil als auch in Horb abgespielt haben sollen.















Kreis Rottweil - Bereits in mehr als 40 Straffällen wurde gegen den 54-jährigen Angeklagten verhandelt, der seit diesem Freitag vor dem Landgericht Rottweil erneut auf der Anklagebank sitzt. Der vorsitzende Richter Karlheinz Münzer sagte hierzu: "Ihr Leben füllt bereits einen ganzen Ordner." Eins haben dabei alle Taten gemeinsam – und zwar die Verbindung mit einem enormen Konsum von Alkohol. Dem Angeklagten, bei dem unter anderem mehrere Persönlichkeitsstörungen sowie eine Alkoholabhängigkeit in der Vergangenheit diagnostiziert wurden, werden insgesamt acht Taten zur Last gelegt.

Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor, über einem Zeitraum von knapp zwei Jahren hinweg, mehrmals Polizeibeamte und Mitbürger bedroht, beleidigt und körperlich angegriffen zu haben. Er habe zudem gegen Vollstreckungsbeamte Widerstand geleistet, gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen sowie Hausfriedensbruch begangen. Die Taten sollen sich sowohl in Rottweil als auch in Horb ereignet haben. Aufgrund seiner Erkrankungen befindet sich der Angeklagte seit September vergangenen Jahres wegen eines Unterbringungsbefehls des Landgerichts Rottweil in einem Zentrum für Psychiatrie.

Auch der Vater war süchtig

Im Anschluss an die Verlesung der Anklageschrift nutzte der Angeklagte die Möglichkeit, sich zu seiner Person und zu seiner Geschichte zu äußern. Demnach sei er in einer Großfamilie als eines von acht Kindern aufgewachsen. Auch sein Vater habe an einer Alkoholsucht gelitten und ihn in Folge dieser oftmals geschlagen. Nach der Trennung seiner Eltern im Alter von 14 sei er obdachlos geworden und habe sich mit Hilfsarbeitertätigkeiten über Wasser gehalten. Nach einer erfolgreichen Boxkarriere im Jugendalter sei er im Alter von 19 erstmals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Ereignis habe schließlich auch zum vorzeitigen Ende seiner Boxkarriere geführt.

Mehrfach im Gefängnis

Fort an sei er immer wieder im Gefängnis gelandet, erzählte der Angeklagte. Richter Münzer sprach in diesem Zusammenhang bildhaft vom Drehtürmoment. Mehrere Schicksalsschläge habe der 54- Jährige zudem durch die frühzeitigen Tode seiner Eltern und mehrerer Geschwister erlebt. Bezeichnend für die Ausführungen des Angeklagten war, dass dieser immer wieder in der dritten Person von sich sprach und des öfteren zu Gott betete.

Am ersten Verhandlungstag sagten insgesamt sieben Zeugen zu den unterschiedlichen Taten aus. Besonders einprägsam waren die Ausführungen des ersten Zeugen, ein ehemaliger Polizeibeamter, der den Angeklagten bereits seit zehn Jahren kennt. "So bald er trinkt, ist es vorbei. Ich weiß, dass er gewalttätig und aggressiv ist, aber ich kenne ihn", sagte der 62-Jährige. Die Drohungen nehme er zwar nicht ernst, doch die Entschuldigung bezüglich der Beleidigungen wolle er nicht mehr annehmen, führte der Zeuge weiter aus, wobei er den Angeklagten direkt mit seinem Vornamen ansprach. Auch die sechs weiteren Zeugen, davon fünf Polizeibeamte, schilderten übereinstimmend, dass der Angeklagte die Kontrolle über sich verliert, sobald er getrunken hat. Er sei in diesem Zustand unberechenbar und zu allem fähig, berichteten die Zeugen weiter.

Einer der Beamten führte in diesem Zusammenhang aus, dass es beim Angeklagten kein Zwischending gibt - entweder sei er total betrunken oder nüchtern, wobei er in diesem Zustand laut dem Zeugen sogar ganz zugänglich sein könne.

Der nächste Termin ist für Montag, 21. Februar, angesetzt.