Mit Pistole willkürlich auf Passanten in Vöhringen gezielt

Prozess in Rottweil

Am zweiten Verhandlungstag liefern Zeugen und Polizeibeamte weitere schockierende Details zu Vorfällen im Prozess um den 32-jährigen Angeklagten aus Vöhringen am Landgericht Rottweil.









Immer wieder hat man ihn laut verschiedener Zeugenaussagen in Vöhringen gesehen: Einen Mann auf einem E-Scooter mit einer Bauchtasche, darin eine Pistole. Ohne erkenntlichen Grund hat er diese aus der Tasche gezogen und damit auf Passanten gezielt. Der Bereich um den Sportplatz und entlang der Rosenfelderstraße wird immer wieder zum Schauplatz solcher Vorfälle. Nicht selten nach dem Konsum von Alkohol und Drogen, habe er sich, so der Angeklagte, von Passanten provoziert gefühlt und diese daraufhin beleidigt und bedroht.

Ausraster ohne erkennbaren Grund

Das soll auch am späten Abend des 20. August 2021 der Fall gewesen sein. Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich nach eigenen Aussagen nach einem Filmabend noch ein bisschen die Beine vertreten wollen. Ihr Weg führte sie am Sportplatz vorbei wo sie auf den Angeklagten trafen. Dieser geriet in eine Auseinandersetzung mit zwei 15-jährigen Mädchen aus der Gruppe, welche schnell vor ihm wegrannten. Der 32-jährige Mann rannte ebenfalls los und schrie der Gruppe hinterher.

Mit einem blauen Auge davongekommen

„Wenn ihr nicht stehen bleibt setze ich euch eine Kugel zwischen die Augen“, soll er ihnen gedroht haben. Aus Angst, er würde seine Drohung in die Tat umsetzen, blieben die zwei Jungs stehen, woraufhin der Angeklagte einem der beiden mit seiner Softair-Pistole ins Gesicht schlug. Er traf ihn dabei nur knapp unterhalb des Auges – Glück im Unglück, meinten später die Ärzte. So kam der heute 23-Jährige mit einer kleinen Platzwunde und dem Schrecken davon.

Zwei Vorfälle an einem Abend

Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignete sich nur kurze Zeit später. Erneut soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und einer Gruppe junger Menschen gekommen sein. Nachdem der 32-Jährige laut herumgeschrien habe, soll ein junger Mann ihn gefragt haben, was denn eigentlich los sei. Die Antwort: ein Schlag ins Gesicht und ein zweiter in den Bauch. „Dann war auch schon die Polizei da“, erinnert sich der Junge.

Festnahme nicht leicht

Diese hatte ebenfalls ihre Schwierigkeiten mit dem Angeklagten, wie mehrere Beamte vor Gericht berichten. Er habe sich massiv gegen die Festnahme gewehrt und sei nicht zu beruhigen gewesen. Er habe lautstark geschrien, die Beamten beleidigt und bedroht. „Ich kenne euch, ich weiß wo ihr wohnt“, so der Mann. „Ich jage euch eine Kugel in die Köpfe.“

Feindseligkeit gegen Polizisten und Frauen

Seine Abneigung gegenüber der Polizei kam bereits am ersten Verhandlungstag zum Vorschein, auf Fotos, die auf einer Polizeiwache von ihm gemacht wurden, waren Tattoos mit beleidigenden Ausdrücken gegen die Polizei zu sehen.

„Ihr seid hinterfotzig, wie alle Frauen“

Wie schon zuvor, waren in diesem Zusammenhang auch Feindseligkeiten insbesondere Frauen gegenüber zum Ausdruck gekommen, eine Beamtin habe er als „Schlampe“ bezeichnet. Bei einem späteren Vorfall soll er eine Frau mehrfach als „alte Hure“ bezeichnet haben, diese erkannte ihn Stunden später aufgrund dieser Beleidigung wieder, nachdem er soeben ihren Partner bewusstlos geschlagen hatte. In einer Sprachmemo an seine damalige Partnerin hatte er diese und ihre Tochter massiv beleidigt.

Polizeiauto beschädigt

Die Beleidigungen hörten auch nach einer Verlagerung des Angeklagten in den Streifenwagen nicht auf, stattdessen verursachte er durch Tritte gegen die Autotür einen Sachschaden von rund 600 Euro. Zu guter Letzt sei den Beamten nichts anderes übrig geblieben, als einen Arzt zu rufen, der ihn sedierte. Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt.

Was ist eine Softair-Waffe?

Softair-Waffen

sind Druckluftwaffen, die echten Schusswaffen oft täuschend ähnlich sehen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführen. Handelsübliche Softair-Waffen feuern mit einer Bewegungsenergie von maximal 0,5 Joule und können somit CD-Hüllen auf einer Distanz von fünf Metern glatt durchschießen. Deswegen warnt die Polizeigewerkschaft vor einem zu unbeschwerten Umgang mit den Waffen. Sie seien keineswegs harmlos und können Platzwunden verursachen. Das gesetzliche Verbot des Führens sei dringend geboten, um möglichst schnell eingreifen zu können. Allerdings müsse bei der Erziehung genauso angesetzt werden, da immer mehr Kinder und Jugendliche mit diesen Waffen auf Personen schießen.